Ершова Агрофена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Агрофена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Ирина Осипова

Отец ребёнка: Ершов Осип Степанов

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Ершов Петр Осипов

Отец ребёнка: Ершов Осип Степанов

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Осип Степанов

Смерть
Неизвестно
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