Ершова Агрофена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Ирина Осипова
Отец ребёнка: Ершов Осип Степанов
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Ершов Петр Осипов
Отец ребёнка: Ершов Осип Степанов
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Осип Степанов
Смерть
Неизвестно