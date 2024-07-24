Сурин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.07.1881 ст.
Отец: Сурин Василий Андреевич
Мать: Сурина Мария Ильинична
Восприемники: Отставной ефрейтор Иван Григорьевич Пылов и Богородского мещанина Ивана Павловича Уломова (Уланова?) дочь девица Екатерина Ивановна
Восприемник
17.08.1899 ст.
Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь села Хомутово. Рязанской губернии Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Владимир Васильевич Сурин и крестьянская девица Екатерина Васильевна Сурина - восприемни... Показать все
Поручитель
07.10.1902 ст.
Церковь Трёх Святителей, что на Кулишках Поручители по жениху: сын отставного канцелярского служащего из обер-офицера детей Веньямин Алексеевич Бриллиантов, Варшавский мещанин Пётр Емильевич Худзан... Показать все
Поручитель
19.02.1907 ст.
Церковь Николаевская в Звонарях. По жениху: Московский мещанин Василий Павлович Григорьев и Московской губ., Серпуховского уезда, Бадаевской волости, села Ивановского крестьянин Александр Трофимо... Показать все
Поручитель
27.01.1908 ст.
Полтево, Балашиха, Московская область
В церкви св. Николая Чудотворца. Поручители: По жениху: Богородского уезда, села Лосинный Завод крестьянин Владимир Васильев Сурин, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, села Большой-Лар кре... Показать все
Восприемник
13.01.1913 ст.
Церковь Св. Екатерины в Воспитательном доме Рязанской губернии, Зарайского узда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Владимир Васильевич Сурин и крестьянка Анастасия Алексеевна Королькова, лично... Показать все
Военная служба
1914
Запасный И. д. младший медицинский фельдшер 37 Драгунского Военного Ордена Генерал Фельдмаршала Графа Миниха полка*, из крестьян села Любичи. --- * 13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршал... Показать все
Бракосочетание
25.04.1914 ст.
Церковь Покрова (Георгиевская) на Варварке. Жених: Запасный И. д. младший медицинский фельдшер 27 Драгунского Военного Ордена Генерал Фельдмаршала Графа Миниха полка из крестьян Рязанской губернии,... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1914 ст.
Дочь: Сурина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Сурина (Павлова) Валентина Павловна
Петровское, Черкизовская волость, Московский уезд
Восприемник
07.07.1916 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Церковь Благовещения. Рязанской губернии, Зарайского уезда, Ловецкой волости, села Любич крестьянин Владимир Васильев Сурин и жена Московского Губернского Секретаря Анна Петрова Воронцова - восприем... Показать все
Смерть
Неизвестно