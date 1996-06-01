Кучинский Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1912
Дата смерти?.06.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912
Отец: Кучинский Константин Михайлович
Мать: Кучинская Ксения
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Кучинский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кучинская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.07.1952
Сын: Кучинский Константин Васильевич
Мать ребёнка: Кучинская Анастасия Яковлевна
Смерть
?.06.1996
Дубновичи, Пинский район, Брестская область