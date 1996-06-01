Кучинский Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинский Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1912

Дата смерти

?.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1912

Отец: Кучинский Константин Михайлович

Мать: Кучинская Ксения

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Кучинский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кучинская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
31.07.1952

Сын: Кучинский Константин Васильевич

Мать ребёнка: Кучинская Анастасия Яковлевна

Смерть
?.06.1996
Дубновичи, Пинский район, Брестская область
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