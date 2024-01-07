Шатровский Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатровский Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Шатровский Лазарь Маркович

Мать ребёнка: не указана

Ежевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатровский Яков Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатровский Федор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
до 1781 г.
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