Козлов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1952
Дата смерти15.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952
Бракосочетание
20.01.1973
Рождение ребёнка
22.10.1973
Дочь: Денисенко Ольга Александровна
Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1977
Дочь: Гобанова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Козлов Константин Александрович
Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна
Смерть
15.11.2022