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Козлов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1952

Дата смерти

15.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: Козлов Константин Михайлович

Мать: Козлова Валентина Романовна

Бракосочетание
20.01.1973

Жена: Козлова Нина Александровна

Рождение ребёнка
22.10.1973

Дочь: Денисенко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна

Рождение ребёнка
30.03.1977

Дочь: Гобанова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Козлов Константин Александрович

Мать ребёнка: Козлова Нина Александровна

Смерть
15.11.2022
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