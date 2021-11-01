Резниченко Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1180

Дата смерти

01.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1180

Отец: не указан

Мать: Шаповалова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.2002

Сын: Резниченко Денис Витальевич

Отец ребёнка: Резниченко Виталий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Кристина Витальевна

Отец ребёнка: Резниченко Виталий Александрович

Смерть
01.11.2021
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