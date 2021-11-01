Резниченко Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1180
Дата смерти01.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1180
Отец: не указан
Рождение ребёнка
16.02.2002
Сын: Резниченко Денис Витальевич
Отец ребёнка: Резниченко Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Кристина Витальевна
Отец ребёнка: Резниченко Виталий Александрович
Смерть
01.11.2021