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Копнинский Василий Харитонов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Копнинский Харитон Ильин

Мать: Копнинская Дарья Григорьева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
08.09.1880

Жена: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Копнинский Николай Васильев

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1883

Сын: Копнинский Константин Васильев

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1887

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1889

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1893

Сын: Копнинский Александр Васильев

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1895

Сын: Копнинский Илья Васильев

Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево
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