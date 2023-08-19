Копнинский Василий Харитонов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
08.09.1880
Жена: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1882
Сын: Копнинский Николай Васильев
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1883
Сын: Копнинский Константин Васильев
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1887
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1889
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1893
Сын: Копнинский Александр Васильев
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1895
Мать ребёнка: Копнинская Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево