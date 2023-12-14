Троицкая Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Костюшко - Валюжанич Елена Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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