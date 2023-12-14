Троицкая Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Костюшко - Валюжанич Елена Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно