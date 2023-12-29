Кравченко Ефимий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиДо 23.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Крадченко Михаил Миронов
Мать: Крадченко Акилина Титова
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Жена: Кравченко Ирина Семенова
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Сын: Кравченко Николай Ефимович
Мать ребёнка: Кравченко Ирина Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, уволенный в запас армии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 23.11.1896 ст.
Именно в этот день умерла его жена, которая на момент своей смерти указана, как вдова.