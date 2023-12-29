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Кравченко Ефимий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

До 23.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Крадченко Михаил Миронов

Мать: Крадченко Акилина Титова

Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Жена: Кравченко Ирина Семенова

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Кравченко Николай Ефимович

Мать ребёнка: Кравченко Ирина Семенова

Хильчичи, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, уволенный в запас армии
Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Смерть
До 23.11.1896 ст.
Хильчичи, Сумська область
Именно в этот день умерла его жена, которая на момент своей смерти указана, как вдова.
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