Пыжев Кирилл Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжев Федор Михайлович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Фекла Козьминова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Фекла Козьминова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Фекла Козьминова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фекла Козьминова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Козьминова