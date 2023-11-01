Пыжев Кирилл Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Кирилл Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Федор Михайлович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пыжев Самойла Кириллович

Мать ребёнка: Фекла Козьминова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пыжев Тарас Кириллович

Мать ребёнка: Фекла Козьминова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Фекла Козьминова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Ермол Кириллович

Мать ребёнка: Фекла Козьминова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Козьминова

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