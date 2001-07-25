(Иванова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.2001

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2001

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова (некрасова) Ольга

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