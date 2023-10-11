Босаченко София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБосаченко София Михайловна

Босаченко София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Иулитты Фоменко Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Григорий Архипов Фоменко и законная жена его Татиана Антониева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской вол... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Босаченко Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close