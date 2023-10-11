Босаченко София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
29.07.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Иулитты Фоменко Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Григорий Архипов Фоменко и законная жена его Татиана Антониева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской вол... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Босаченко Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно