Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Гаврилов Володя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Гаврилов Володя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Любовь
Отец ребёнка: Гаврилов Володя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера
Отец ребёнка: Гаврилов Володя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Володя
Смерть
2007