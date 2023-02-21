Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Осип

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Гаврилов Володя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Гаврилов Володя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Любовь

Отец ребёнка: Гаврилов Володя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валера

Отец ребёнка: Гаврилов Володя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Володя

Смерть
2007
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