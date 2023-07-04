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Михеев Феодот Феодорович

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: Михеева Дария Захариевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Михеева Ксения Феодотовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Михеева Евдокия Феодотовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Михеева Агриппина Феодотовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Михеев Димитрий Феодотович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Параскевия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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