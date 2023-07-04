Михеев Феодот Феодорович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: Михеева Дария Захариевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Михеева Ксения Феодотовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Михеева Евдокия Феодотовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Михеева Агриппина Феодотовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Михеев Димитрий Феодотович
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Николаевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно