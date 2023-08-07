Ирина Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно