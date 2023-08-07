Ирина Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Малафеевна

Ирина Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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