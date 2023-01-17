Пономарева (Волокитина) Мария Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волокитин Лаврентий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пономарев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пономарев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пономарев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пономарев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно