Пономарева (Волокитина) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Волокитина) Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волокитин Лаврентий Иванович

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Пономарев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Пономарев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Михайлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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