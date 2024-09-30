Кемппи (Хамунен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Хамунен) Анна Адамовна

Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894

Отец: Хамунен Адам Иосифович

Мать: не указана

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1923

Муж: Кемппи Александр Адамович

Рождение ребёнка
27.08.1924

Сын: Кемппи Николай Александрович

Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1926

Дочь: (Кемппи) Бертта Александровна

Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1929

Сын: Кемппи Олави Александрович

Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1930

Сын: Кемппи Ойва Александрович

Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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