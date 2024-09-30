Кемппи (Хамунен) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения01.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894
Отец: Хамунен Адам Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1923
Рождение ребёнка
27.08.1924
Сын: Кемппи Николай Александрович
Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович
Рождение ребёнка
11.12.1926
Дочь: (Кемппи) Бертта Александровна
Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович
Рождение ребёнка
08.08.1929
Сын: Кемппи Олави Александрович
Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович
Рождение ребёнка
11.12.1930
Сын: Кемппи Ойва Александрович
Отец ребёнка: Кемппи Александр Адамович
Смерть
Неизвестно