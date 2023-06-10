Гликерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1775 по 1776 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.

Дочь: Анисия Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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