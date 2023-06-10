Гликерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.
Дочь: Анисия Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно