Никифорова Агрипина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Агрипина Фёдоровна

Никифорова Агрипина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фëдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Никифоров Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Рождение ребёнка
18.10.1925

Дочь: Баладурина Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулькова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close