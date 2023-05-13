Никифорова Агрипина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фëдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1918
Сын: Никифоров Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Рождение ребёнка
18.10.1925
Дочь: Баладурина Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулькова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Илья Игнатьевич
Отец ребёнка: Никифоров Игнатий Изосимович
Смерть
Неизвестно