Рюмина Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно