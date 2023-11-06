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Рюмина Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рюмин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рюмин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рюмин Яков Емельянович

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмин Яков Емельянович

Смерть
Неизвестно
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