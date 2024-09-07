Коптилкин Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Коптилкин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1930
Рождение ребёнка
02.08.1931
Дочь: Стужинская (Коптилкина) Агафья Павловна
Мать ребёнка: Коптилкина (Труханова) Матрена Николаевна
с. Русская Селитьба, Елховский район, Куйбышевской области
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коптилкин Михаил Павлович
Мать ребёнка: Коптилкина (Труханова) Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Труханова Федосия Николаевна
Смерть
Около 1941
Погиб при отправке на фронт. Немцы подорвали жд пути и все кто был в поезде погибли. Точная дата неизвестна, данных нет.