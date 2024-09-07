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Коптилкин Павел Степанович

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Место рождения

Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Коптилкин Степан

Мать: не указана

Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1930

Жена: Коптилкина (Труханова) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1931

Дочь: Стужинская (Коптилкина) Агафья Павловна

Мать ребёнка: Коптилкина (Труханова) Матрена Николаевна

Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область
с. Русская Селитьба, Елховский район, Куйбышевской области
Рождение ребёнка
1936

Сын: Коптилкин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Коптилкина (Труханова) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труханова Федосия Николаевна

Смерть
Около 1941
Погиб при отправке на фронт. Немцы подорвали жд пути и все кто был в поезде погибли. Точная дата неизвестна, данных нет.

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