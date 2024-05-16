Черкас Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1974
Сын: Черкас Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1976
Сын: Черкас Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна