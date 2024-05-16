Черкас Николай Дмитриевич 19.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкас Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1974

Сын: Черкас Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1976

Сын: Черкас Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна

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