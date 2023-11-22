Шарыгина Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Агафоновна

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шарыгин Константин Агафонович

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шарыгин Иван Агафонович

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шарыгин Василий Агафонович

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Александр Агафонович

Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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