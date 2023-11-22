Шарыгина Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Агафоновна
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шарыгин Константин Агафонович
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шарыгин Василий Агафонович
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарыгин Александр Агафонович
Отец ребёнка: Шарыгин Агафон Яковлевич
Смерть
Неизвестно