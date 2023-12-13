Винников Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2012
Дочь: Винникова Эвелина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.2017
Дочь: Винникова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности