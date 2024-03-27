? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриенко (Макарова) Татьяна

Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валентин

Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.