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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриенко (Макарова) Татьяна
Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валентин
Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родовский (Макарова) Анна