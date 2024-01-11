Губина (Евдокимова) Эмилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Евдокимова) Эмилия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Светлана Робертовна

Отец ребёнка: Губин Роберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Вадим Робертович

Отец ребёнка: Губин Роберт Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Роберт Васильевич

Смерть
Неизвестно
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