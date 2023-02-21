Мадянов Агафон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадянов Агафон Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С ?.11.1904
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Мадянов Агафон Кузьмич, нестроевой старшего разряда, переводится учителем Яманского училища.
Смерть
После 1905
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