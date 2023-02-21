Мадянов Агафон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С ?.11.1904
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Мадянов Агафон Кузьмич, нестроевой старшего разряда, переводится учителем Яманского училища.
Смерть
После 1905