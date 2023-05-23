Шакая Рубен Гвоздаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1940
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Шакая Гвоздаевич
Мать: Талеко
Россия
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2005