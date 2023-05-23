Шакая Рубен Гвоздаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакая Рубен Гвоздаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1940

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Шакая Гвоздаевич

Мать: Талеко

Россия
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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