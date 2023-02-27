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(Гузанова) Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гузанов Николай

Отец ребёнка: Гузанов Василий

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гузанов Степан

Отец ребёнка: Гузанов Василий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гузанов Василий

Отец ребёнка: Гузанов Василий

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гузанов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Василий

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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