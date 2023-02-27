(Гузанова) Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гузанов Николай
Отец ребёнка: Гузанов Василий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гузанов Степан
Отец ребёнка: Гузанов Василий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гузанов Василий
Отец ребёнка: Гузанов Василий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гузанов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Василий
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно