Фролова (Маринина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Маринина) Мария Павловна

Место рождения

Куйбышев (Самара), Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Маринин Павел Степанович

Мать: Маринина Любовь Фадеевна

Куйбышев (Самара), Россия
Рождение ребёнка
12.06.1929

Сын: Фролов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Владимирович

Куйбышев (Самара), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Алексей Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
15.05.1952
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