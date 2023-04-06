Фролова (Маринина) Мария Павловна
Место рожденияКуйбышев (Самара), Россия
Дата рождения1905
Дата смерти15.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Маринин Павел Степанович
Мать: Маринина Любовь Фадеевна
Куйбышев (Самара), Россия
Рождение ребёнка
12.06.1929
Сын: Фролов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей Владимирович
Куйбышев (Самара), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
15.05.1952