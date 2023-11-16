Цепилов Понтелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилов Понтелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Цепилов Денис

Мать: Цепилов Матрона

Рождение ребёнка
1791

Сын: Цепилов Фома

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Цепилов Артемей

Мать ребёнка: Парасковья

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Цепилов Федор

Мать ребёнка: Парасковья

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цепилов Василий

Мать ребёнка: Парасковья

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1811
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
?.03.1816
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Смерть
Неизвестно
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