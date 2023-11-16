Цепилов Понтелей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Цепилов Денис
Мать: Цепилов Матрона
Рождение ребёнка
1791
Сын: Цепилов Фома
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Цепилов Артемей
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Цепилов Федор
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Цепилов Василий
Мать ребёнка: Парасковья
Место жительства
1811
Место жительства
?.03.1816
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Смерть
Неизвестно