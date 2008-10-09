Ахрамеева (Зиновкина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1909
Дата смерти09.10.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909
Отец: Зиновкин Федор
Мать: Зиновкина Анастасия
Рождение ребёнка
1931
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1935
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Лескова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.03.1944
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
30.07.1949
город Болохово Киреевского района Тульской области
Рождение ребёнка
17.10.1953
город Болохово Киреевского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2008