Ахрамеева (Зиновкина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахрамеева (Зиновкина) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1909

Дата смерти

09.10.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909

Отец: Зиновкин Федор

Мать: Зиновкина Анастасия

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Лескова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

город Болохово Киреевского района Тульской области
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахрамеев Тихон Кириллович

город Болохово Киреевского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахрамеев Тихон Кириллович

Смерть
09.10.2008
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