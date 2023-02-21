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Огородников Степан Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1852

Дата смерти

С 1903 по 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1852

Отец: Огородников Илья Егорович

Мать: Огородникова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Огородников Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна

Рождение ребёнка
18.06.1874

Сын: Огородников Иван Степанович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панагея? Степановна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
С 1903 по 1917
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