Огородников Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1852
Дата смертиС 1903 по 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1852
Рождение ребёнка
27.10.1872
Сын: Огородников Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
18.06.1874
Сын: Огородников Иван Степанович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панагея? Степановна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Потаповна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
С 1903 по 1917