Драйлинг Мина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950
Отец: Фишер Яков
Мать: Фишер Мария
Рождение ребёнка
01.05.1976
Дочь: Жукова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Драйлинг Николай Адамович
Рождение ребёнка
20.04.1984
Сын: Драйлинг Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Драйлинг Николай Адамович
Рождение ребёнка
20.04.1984
Сын: Драйлинг Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан