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Драйлинг Мина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1950

Отец: Фишер Яков

Мать: Фишер Мария

Рождение ребёнка
01.05.1976

Дочь: Жукова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Драйлинг Николай Адамович

Рождение ребёнка
20.04.1984

Сын: Драйлинг Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Драйлинг Николай Адамович

Рождение ребёнка
20.04.1984

Сын: Драйлинг Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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