Смеренский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеренский Евгений
Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеренский Иван
Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Александр Петрович
Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно