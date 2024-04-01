Смеренский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смеренский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Смеренская (Логвинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смеренский Евгений

Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смеренский Иван

Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Александр Петрович

Мать ребёнка: Смеренская (Логвинова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смеренская (Логвинова) Наталья

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