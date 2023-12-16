(Кожевникова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1933
Сын: Савельев Владимир (Сергей) Петрович
Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно