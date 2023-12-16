(Кожевникова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожевникова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Савельев Владимир (Сергей) Петрович

Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

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