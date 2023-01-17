Талдыкина Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно