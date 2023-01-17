Талдыкина Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Параскева Федоровна

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Место рождения

Нелжа, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Нелжа, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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