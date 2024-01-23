Воронцова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Воронцов Анфиноген Николаевич

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебякина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воронцов Николай ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Николай ?

Смерть
Неизвестно
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