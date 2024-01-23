Воронцова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Воронцов Анфиноген Николаевич
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебякина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронцов Николай ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронцов Николай ?
Смерть
Неизвестно