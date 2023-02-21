Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия Ефремовна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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