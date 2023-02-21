Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия Ефремовна
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Ефремовна
Смерть
Неизвестно