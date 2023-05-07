Жиляева Раиса Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жбанков Фома Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Дадокина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Жиляев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиляев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Жиляев Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно