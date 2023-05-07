Жиляева Раиса Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиляева Раиса Фоминична

Жиляева Раиса Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жбанков Фома Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Дадокина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Жиляев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиляев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Жиляев Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close