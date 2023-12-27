Трубицын Порфирий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фекла Порфирьева
Мать ребёнка: Трубицына Марфа Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Марфа Исаева
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 176об-177
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, лист 571об-572
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно