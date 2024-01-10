Нафидя Вторая Жена
Место рожденияд.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Баланбаев Худайберда
Отец ребёнка: Ишуков Баланбай
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Назлыбика
Отец ребёнка: Ишуков Баланбай
д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно