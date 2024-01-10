Нафидя Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафидя Вторая Жена

Место рождения

д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Баланбаев Худайберда

Отец ребёнка: Ишуков Баланбай

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Назлыбика

Отец ребёнка: Ишуков Баланбай

д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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