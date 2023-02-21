Бабаев Джабар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Джабар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Курбан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Саият

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Марият

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Навруз

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Мажминат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Мислимат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Агастан

Мать ребёнка: не указана

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