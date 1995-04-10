Прохорова (Илюхина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1910
Дата смерти10.04.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1910
Отец: Илюхин Иван
Мать: Илюхина Просковья
Рождение ребёнка
24.03.1940
Сын: Прохоров Алексей
Отец ребёнка: Прохоров Макар
Рождение ребёнка
23.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Зинаида
Отец ребёнка: Прохоров Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Макар
Смерть
10.04.1995