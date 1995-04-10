Прохорова (Илюхина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Илюхина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1910

Дата смерти

10.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1910

Отец: Илюхин Иван

Мать: Илюхина Просковья

Рождение ребёнка
24.03.1940

Сын: Прохоров Алексей

Отец ребёнка: Прохоров Макар

Рождение ребёнка
23.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Зинаида

Отец ребёнка: Прохоров Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Макар

Смерть
10.04.1995
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