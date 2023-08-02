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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Деспина Паниотовна

Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Феодора Паниотовна

Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин

Рождение ребёнка
1814

Сын: Татар (чуха) Петр Паниотович

Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин

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