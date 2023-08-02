?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Деспина Паниотовна
Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Феодора Паниотовна
Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин
Рождение ребёнка
1814
Сын: Татар (чуха) Петр Паниотович
Отец ребёнка: Татар (чуха) Паниот Кузьмин