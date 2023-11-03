Павлов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820
Отец: Павлов Яков Павлов
Уволенный от службы Василий Павлов, девица Агрофена суковатицина
Упоминание
06.09.1842
В крёстных у Черновых записан как крестьянин кр. Полуденной
Бракосочетание
22.01.1847
Жена: Павлова Ольга Стефанова
М. 27 Ж. 21 Мещанин г. Петропавловска проживающий в крепости
Смерть
Неизвестно