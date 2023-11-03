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Павлов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820

Отец: Павлов Яков Павлов

Мать: Павлова Зиновья Семеновна

Уволенный от службы Василий Павлов, девица Агрофена суковатицина
Упоминание
06.09.1842
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
В крёстных у Черновых записан как крестьянин кр. Полуденной
Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Павлова Ольга Стефанова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 27 Ж. 21 Мещанин г. Петропавловска проживающий в крепости
Смерть
Неизвестно
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