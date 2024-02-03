Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Берестнев Филимон Григорьевич
Отец ребёнка: Берестнев Григорий Абрамович
Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.354.Л.0284.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно