Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Берестнев Филимон Григорьевич

Отец ребёнка: Берестнев Григорий Абрамович

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.354.Л.0284.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно
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