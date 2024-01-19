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Иванова Александра

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Место рождения

Коровитчино, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Коровитчино, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Григорьев Василий Григорьевич

Шелгуново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Кто были поручители: По жениху: крестьяне Черенчицкой волости деревни Шелгуново Федор Васильев и Степан Павлов. По невесте: Деревни Шелгуново Василий Петров и деревни Пинаевых Горок Андрей Яковлев... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Василий Григорьевич

Шелгуново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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Смерть
1917
Шелгуново, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Умерла от Испанки
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