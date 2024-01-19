Иванова Александра
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Кто были поручители: По жениху: крестьяне Черенчицкой волости деревни Шелгуново Федор Васильев и Степан Павлов. По невесте: Деревни Шелгуново Василий Петров и деревни Пинаевых Горок Андрей Яковлев... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Василий Григорьевич
Скрыто настройками приватности
Смерть
1917
Умерла от Испанки