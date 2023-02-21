Гусева (Куприянова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1886
Дата смерти16.01.1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1886
Отец: Куприянов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: Абрамова Елизавета
Отец ребёнка: Гусев Александр
с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Гусева Андрей
Отец ребёнка: Гусев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашенька
Отец ребёнка: Гусев Александр
Смерть
16.01.1966