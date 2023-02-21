Гусева (Куприянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Куприянова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1886

Дата смерти

16.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1886

Отец: Куприянов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Абрамова Елизавета

Отец ребёнка: Гусев Александр

с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Гусева Андрей

Отец ребёнка: Гусев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашенька

Отец ребёнка: Гусев Александр

Смерть
16.01.1966
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