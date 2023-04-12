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Жукова Анна Семеновна

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Жуков Александр Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Федорович

Смерть
1914
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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