Жукова Анна Семеновна
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жуков Александр Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище